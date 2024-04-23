Во Владивостоке мальчик сломал школьнику руку и был депортирован вместе с семьей

Семью школьника, который избил своего ровесника в учебном учреждении Владивостока, депортировали. Об этом сообщает kp.ru.

Такое решение правоохранители вынесли после инцидента, произошедшего в начале апреля. По словам матери пострадавшего ребенка-астматика, третьекласснику не понравилось, как ее сын выполняет условия игры, в результате ребенок собеседницы оказался в больнице, у него диагностировали перелом двух костей в руке.

«Конечность избитого ребенка болталась, ей было больно шевелить», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Специалистам удалось выяснить, что семья мальчика снимала комнату у местного жителя. Вида на жительство или других документов у взрослых не было. При этом ребенка смогли устроить в школу, но длительное время не предоставляли некоторые бумаги.

В результате суд депортировал родителей с младшим членом семьи. При этом мать дебошира заявила, что готова частично оплатить расходы на лечение, но после депортации перестала выходить на связь.

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