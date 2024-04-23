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МТС ускорила мобильный интернет для подмосковных дачников

МТС модернизировала мобильную сеть в 45 городских округах Подмосковья

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Shutterstock/Olezzo

МТС в преддверии дачного сезона установила новые базовые станции стандарта LTE и обновила оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Подмосковья, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

Как уточнили в компании, результатом работы стало увеличение скорости мобильного интернета в среднем на треть в этих населенных пунктах.

Отмечается, что модернизация сети была проведена по всем известным направлениям дачного отдыха, где в летнее время ожидается большое количество отдыхающих.
«В преддверии дачного периода мы расширили и модернизировали сеть в Подмосковье, а также предложили специальные условия пользования мобильным интернетом, включая возможность раздавать его на различные устройства», — рассказал директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

По его словам, на данный момент в округах, где была расширена и модернизирована сеть, проживает более 7 млн человек. При этом он предположил, что летом количество жителей вырастет как минимум в полтора раза.

«Мы заранее позаботились о том, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми привычными и нужными интернет-сервисами в любом месте региона», — добавил Плясенко.

В МТС уточнили, что наиболее масштабные работы были проведены на юго-восточном направлении Московского региона. Там ввели в эксплуатацию и модернизировали 23% базовых станций и площадок. Больше всего – в населенных пунктах городских округов Раменский, Ленинский и Домодедово. На северо-западное направление пришлись 18% работ, а на северо-востоке области — 13%. Отмечается, что остальные 46% модернизированных площадок равномерно распределились между остальными направлениями Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в МТС запустили новую программу к началу дачного сезона. Так, клиенты смогут на три месяца бесплатно получить тариф «МТС Больше» при покупке планшетов или Wi-Fi роутера.

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