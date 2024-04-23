В Химках сотрудники МЧС локализовали пожар на складе

В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 150 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, пожар случился в пристройке к складу с материалами из карбоната. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

Накануне в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный пожар на местном хлебозаводе. По информации журналистов, к месту происшествия стянули множество пожарных машин. Судя по имеющимся кадрам, дым от огня распространился над городом. Площадь пожара, а также причина возгорания уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этот же день сообщалось о крупном пожаре в Воронеже. По данным МЧС, загорелось производственное здание. На месте происшествия работали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Стало известно, что в инциденте пострадали два человека.

Ранее в результате пожара в Орехово-Зуево работник производства получил ожоги.