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В Химках сотрудники МЧС локализовали пожар на складе

МЧС: в Химках спасатели локализовали пожар на складе на 150 квадратных метрах

В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 150 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, пожар случился в пристройке к складу с материалами из карбоната. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

Накануне в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный пожар на местном хлебозаводе. По информации журналистов, к месту происшествия стянули множество пожарных машин. Судя по имеющимся кадрам, дым от огня распространился над городом. Площадь пожара, а также причина возгорания уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этот же день сообщалось о крупном пожаре в Воронеже. По данным МЧС, загорелось производственное здание. На месте происшествия работали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Стало известно, что в инциденте пострадали два человека.

Ранее в результате пожара в Орехово-Зуево работник производства получил ожоги.

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