Экс-замглавы Федеральной таможни оставили под стражей

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию защиты бывшего заместителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по поводу изменения меры пресечения. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд... оставил постановление Басманного районного суда... без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ягодкину арестовали на два месяца 27 марта. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий.

По версии следователей, женщина выдала более 800 тысяч акцизных марок компаниям «Виноград» и «Флиан», которые, используя эти знаки, продавали контрафактную продукцию на российском рынке. Указанные поставщики не оплатили налоговые сборы в размере 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн и налог на прибыль 114 млн руб.

Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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