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Экс-замглавы Федеральной таможни оставили под стражей

Мосгорсуд оставил экс-замглавы ФТС Ягодкину под стражей

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию защиты бывшего заместителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной по поводу изменения меры пресечения. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд... оставил постановление Басманного районного суда... без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ягодкину арестовали на два месяца 27 марта. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий.

По версии следователей, женщина выдала более 800 тысяч акцизных марок компаниям «Виноград» и «Флиан», которые, используя эти знаки, продавали контрафактную продукцию на российском рынке. Указанные поставщики не оплатили налоговые сборы в размере 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн и налог на прибыль 114 млн руб.

Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что экс-главе ОВД «Коммунарский» грозит до 10 лет лишения свободы по делу о незаконной миграции.

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