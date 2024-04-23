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В Москве продолжат внедрять новые стандарты оказания медицинской помощи

Сергей Собянин: в Москве откроют центры ментального здоровья

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mos.ru

В Москве в этом году откроют первые центры ментального здоровья, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг. В обоих случаях радикально меняются правила работы с людьми», — отметил мэр.

По его словам, в столице разрабатывают новый стандарт экстренной помощи при различных травмах, хронических заболеваниях и других проблемах со здоровьем.

Собянин отметил, что каждый медик будет действовать по своему алгоритму.

Также мэр добавил, что флагманские центры и приемные отделения продолжат оснащать новым высокотехнологичным оборудованием.

Собянин заявил, что четыре флагманских центра уже работают по новым стандартам.

«На втором этапе новый стандарт внедрят во всех взрослых многопрофильных стационарах», — добавил мэр.

Кроме того, в Москве разработали новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

По словам мэра, первый такой центр заработал в ноябре 2023 года на базе городской клинической больницы №31 имени академика Г.М. Савельевой.

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