Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В Заиграевском районе Бурятии мужчина забрался на крышу поезда и получил удар током в 27 тысяч вольт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на железной дороге возле поселка Онохой, молодой человек забрался на крышу вагона поезда и получил тяжелую электротравму. Пострадавший выжил, специалисты центра медицины катастроф сняли его с крыши поезда и доставили в ближайшую больницу.

Мужчина находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае ребенок получил удар током во дворе частного дома. Девочка гуляла по двору, дотронулась клетки с животными и получила удар током. Пострадавшую немедленно госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане отца и сына ударило током, когда они наступили в лужу.