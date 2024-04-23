В Пензе пятилетний мальчик выжил после падения из окна

В Пензе следователи устанавливают обстоятельства падения пятилетнего мальчика из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Литвинова. Пятилетний мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты четвертого этажа. Ребенок выжил, с многочисленными травмами он доставлен в медицинское учреждение.

По данным местных СМИ, в момент происшествия в квартире вместе с ребенком находился его отец. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что в Кирове прохожий спас девочку, которая вышла на карниз балкона четвертого этажа. 38-летний мужчина аккуратно спустился на карниз к ребенку и помог ей

вернуться в квартиру. Пока мужчина открывал окно балкона, он страховал девочку, стоя сзади нее. Дошкольница не смогла объяснить мотив своего поступка. По словам кировчанина, он служил в десанте, и не раз спасал сослуживцев, свой поступок мужчина геройским не считает.

Ранее в Краснодаре около многоэтажки нашли выпавшего из окна 11-го этажа подростка.