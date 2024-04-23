В Башкирии брат изнасиловал младшую сестру

Подростка из Башкирии заключили под стражу по подозрению в изнасиловании младшей сестры. Об этом сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда республики.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2024 года, несовершеннолетний сельчанин находился в доме вместе со своей младшей сестрой. Молодой человек домогался своей 12-летней сестры, а потом изнасиловал ее, в силу возраста ребенок не смог оказать сопротивления.

По факту преступления против половой неприкосновенности малолетней было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, обвиняемый заключен под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются, юноше может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что жителя Казани подозревают в домогательствах в отношении собственной дочери. Мужчина остался дома вместе со своим сыном и 11-летней дочерью, матери дома не было, в какой-то момент он решил, что должен лишить девственности своего ребенка, чтобы этого не сделал кто-то другой. Родитель зашел в ванную, где находился ребенок, предложил помыть ее и изнасиловал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми осудили отчима, изнасиловавшего семилетнюю падчерицу.