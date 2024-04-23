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В Ставропольском крае четырехлетнюю девочку ударило током от клетки для животных

В Ставропольском крае ребенок получил удар током от клетки для животных

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СК РФ по Ставропольскому краю

В селе Северное четырехлетнего ребенка ударило током во дворе частного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 20 апреля в селе Северное, четырехлетняя девочка находилась на территории частного домовладения. Ребенок гулял по двору, дотронулся клетки с животными и получил удар током.

Пострадавшую немедленно госпитализировали, но несмотря на все усилия медиков спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане мужчина и ребенок пострадали от удара током. Инцидент произошел в селе Калмия Тукаевского района республики. Как рассказали очевидцы, в селе собралась гигантская лужа, и местный житель решил откачать воду. Мужчина установил насос, в воду забежал семилетний сын сельчанина и получил удар током. Мужчина поспешил вслед за сыном и тоже получил разряд. Родственница вызвала на место ЧП скорую, пострадавших забрали в больницу.

Ранее девушка лишилась руки, когда сушила волосы феном.

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