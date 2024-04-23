Молодые люди ранили ножом 74-летнего мужчину, попросившего не шуметь в подъезде его дома

В Марселе молодые люди напали на 74-летнего мужчину после того, как он попросил их не шуметь. Об этом сообщает портал Valeurs Actuelles.

21 апреля пенсионер возвращался домой и увидел в своем подъезде компанию из 15 человек, которые употребляли наркотики и шумели. По имеющейся информации, мужчина сделал замечание молодым людям и попросил их покинуть помещение, но те агрессивно отреагировали на его упрек. Подростки окружили пострадавшего и стали его избивать, а затем ударили ножом в грудь. Они также отобрали у него трость, утверждает источник, близкий к делу.

Пострадавший был доставлен в больницу морской пожарной командой. По словам врачей, он получил серьезные ранения, но его жизни сейчас ничего не угрожает. Правоохранители узнали о произошедшем и немедленно задержали подозреваемых. В использовании ножа для нападения на пожилого человека были арестованы 18-летний юноша и двое подростков 15 и 16 лет. Все трое уже попадали в поле зрения полиции.

Мэр города прокомментировал произошедшее на своей странице в социальной сети X и поблагодарил стражей порядка за быстрые аресты.

«Я решительно осуждаю это неприемлемое и трусливое нападение и выражаю соболезнования жертве и его семье», — написал он.

Ранее в Иркутске толпа школьников избила супружескую пару за сделанное им замечание.