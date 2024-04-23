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Двух американцев, приехавших в РФ охотиться, арестовали на Камчатке

На Камчатке арестовали трех мужчин, собиравшихся охотиться на бурых медведей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Камчатке наказали россиянина и двух иностранцев, которые приехали на полуостров ради охоты. Об этом сообщила пресс-служба Елизовского районного суда.

Двое граждан США и гражданин России были задержаны и доставлены в суд. Они, как следует из материалов дела, собирались устроить коллективную охоту на бурых медведей. Именно с этой целью американцы прибыли на территорию Камчатского края.

Обвиняемых судили по административной статье о незаконной передаче и использовании огнестрельного оружия и патронов к нему. Известно, что приговор по этому делу судья вынес по видеосвязи и назначил правонарушителям наказание в виде административного ареста.

Как долго охотники пробудут за решеткой, не уточняется. Постановления об их аресте еще могут быть обжалованы.

Ранее в Хакасии поймали браконьеров из Сирии, охотившихся нa краснокнижных coкoлoв.

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