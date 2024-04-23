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В Харькове приостановили работу метро

В Харькове временно приостановили работу метро из-за проблем с энергосистемой

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Alexander Zemlianichenko/AP

Движение поездов Харьковского метрополитена временно приостановили из-за нехватки напряжения в электросети. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подземки.

По данным агентства, сейчас метро работает лишь как укрытие. При этом сроки восстановления движения поездов не назвали.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Киеве произошли взрывы. По данным официального ресурса по оповещению населения, в столице действовала воздушная тревога.

Также в ночь на 23 апреля в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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