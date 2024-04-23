Злоумышленники в России изобрели схему обмана с помощью полиса ОМС

В России обнаружена новая схема мошенничества, связанная с заменой полисов обязательного медицинского страхования. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг.

Мошенники, выдавая себя за страховщиков, убеждают граждан скачать якобы приложение Минздрава, которое на самом деле представляет собой программу для удаленного доступа к устройству и кражи средств.

Эксперт отметил, что мошеннические схемы, такие как звонки от операторов сотовой связи о заканчивающемся сроке действия договора, уже давно известны и освещены в СМИ. Однако случаи замены полисов ОМС вызывают меньше подозрений, поскольку не все граждане осведомлены о частых изменениях формы полисов и их сроках действия.

Калемберг предупредил, что приложение, представленное под видом Минздрава, на самом деле позволяет хакерам получить удаленный доступ к устройству жертвы и в том числе осуществить доступ к мобильному банку для вывода денег.

Также под прикрытием этого приложения можно загрузить на смартфон банковский троян, который перехватывает коды из SMS и позволяет вывести средства из мобильного банка.

По словам главы компании SafeTech, на данный момент случаи использования этой новой схемы были зафиксированы в Приморье, но существует вероятность распространения ее и на другие регионы, так как она является эффективной и хорошо продуманной.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.