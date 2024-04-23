Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал ниже опасного уровня

Уровень реки Урал у Оренбурга упал ниже опасного уровня в 930 см. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Оренбургского района.

С 20:00 по местному времени (18:00 по мск) 22 апреля уровень реки снизился на 11 сантиметров. По состоянию на 6:00 (4:00 по мск) 23 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составлял 920 сантиметров.

«Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы 858 сантиметров (минус 14 сантиметров с 20:00 (18:00 мск); опасный уровень 870 сантиметров)», — сказано в сообщении.

До этого мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что уровень реки Томь возле города снизился до 440 сантиметров.

В Telegram-канале правительства Курганской области также сообщалось, что уровень реки Тобол возле города Курган к 02:00 по московскому времени составлял 970 сантиметров.

22 апреля сообщалось, что в ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. При этом в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды. Это связано с увеличением пропусков воды в период с 5 апреля по 7 апреля из расположенных выше по реке Тобол Троицкого и Каратомарского водохранилищ.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.