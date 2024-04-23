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Уровень реки Тобол у Кургана начал снижаться

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на пять сантиметров за шесть часов

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень реки Тобол возле города Курган к 02:00 по московскому времени составляет 970 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курганской области.

«По данным гидропоста на 04:00 (02:00 по московскому времени) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 970 сантиметров. В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды. Вода из Кургана идет в Белозерский округ», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что к 20:00 по московскому времени уровень Тобола у Кургана составлял 975 сантиметров.

До этого сообщалось, что в ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. При этом в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды. Это связано с увеличением пропусков воды в период с 5 апреля по 7 апреля из расположенных выше по реке Тобол Троицкого и Каратомарского водохранилищ. Так, в Кетовском округе динамика роста уровня воды может составить +5...+30 см, в Белозерском муниципальном округе ожидается +10...+60 см.

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