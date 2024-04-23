В Одессе прозвучало несколько взрывов

В украинской Одессе были слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».

Вечером 22 апреля в Одессе была объявлена воздушная тревога. Спустя примерно 30 минут воздушная тревога была отменена. Однако около 01:30 мск 23 апреля сигналы воздушной тревоги зазвучали вновь. Стали работать системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе раздалось несколько громких взрывов. На опубликованных видеокадрах видно, что мощный взрыв сопровождался яркой вспышкой.

Подробностей происшедшего пока не приводится.

До этого сообщалось, что в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию весь 2024 год.