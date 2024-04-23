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В Шебекинском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность

МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Шебекинском городском округе Белгородской области было объявлено о ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по региону.

В 23:46 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила о ракетной опасности на территории граничащего с Украиной Шебекинского городского округа. Местных жителей призвали, по возможности, не покидать своих домов. Также им было рекомендовано не подходить к окнам.

До этого глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности.

Днем 22 апреля Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к административному центру области.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик на территории Белгородской области.

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