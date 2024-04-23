Аналитики выяснили, куда россияне собираются путешествовать на майских

Самой популярной у россиян страной для отдыха в начале мая оказалась Турция, куда оформлены 11,5% авиазаказов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе и третье место заняли ОАЭ и Китай — разрыв между странами минимален, доли составляют 7,4% и 7,2% соответственно. Кроме того, россияне собираются на праздники отправиться в Армению (6,8%), Узбекистан (6,5%), Грузию (5,4%), Казахстан (4,9%), Индонезию (4,5%), Азербайджан (4,0%) и Белоруссию (3,9%).

В сравнении с прошлым годом сильнее всего вырос спрос на путешествия в Индонезию и Китай — в 5,5 и 5 раз соответственно. Еще в 2 раза более востребованными стали поездки в Грузию, на 30% увеличился интерес к ОАЭ и на 20% — к Азербайджану. А вот популярность Турции снизилась вдвое, также на треть уменьшилась доля Казахстана, а на 20% — Армении и Белоруссии.

Если же составлять топ по отельным бронированиям, самой востребованной страной для путешествий на майских праздниках становится Италия, на которую приходится 9,6% бронирований. Далее, также с почти равными долями, следуют Белоруссия (7,5%) и Франция (7,4%). В топ-10 популярных направлений вошли Китай (6,8%), ОАЭ (5,5%), Испания (5,1%), Узбекистан (4,9%), Таиланд (4,9%), Япония (4,7%) и Грузия (3,8%).

Сильнее всего, а именно в 5 раз, вырос спрос на отели в Китае, еще на 80% увеличились доли Японии и Грузии. При этом на треть снизилась востребованность Испании, а на 15% — Таиланда и Италии.

Чаще всего путешественники выбирают за границей на майские отели категории «четыре звезды»: на них приходится 29% бронирований. Почти настолько же востребованы трехзвездочные гостиницы, где оформлено 25% заказов. Чуть менее популярны апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд, доля которых составляет 21%. Остальные туристы будут отдыхать в пятизвездочных отелях (18%) и гостиницах с одной или двумя звездами (4%).

Ранее в России вырос спрос на майские путешествия.