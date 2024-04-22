В Белгородской области назвали число погибших с начала обстрелов со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 120 мирных жителей. Такими данными он поделился в своем Telegram-канале.

«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал губернатор в своем видеообращении.

20 апреля стало известно, что правительство России выделило свыше 2 млрд рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, вынужденно покинувших жилье.

До этого Гладков сообщал, что аграрные предприятия региона, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали получать компенсации.

19 апреля сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села в Белгородской области.

В ночь на пятницу, 19 апреля, на подлете к Белгороду сбили 25 воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.