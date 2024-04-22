Лидера партии «Возрождение» доставили на допрос в СИБ Молдавии

Служба информации безопасности (СИБ) Молдавии вызвала на допрос лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента республики Марину Таубер.

Она уточнила, что Параска возвратилась в Кишинев после участия в съезде молдавской оппозиции в Москве.

«Сейчас она находится на допросе у сотрудников СИБ», — сказала Таубер.

Депутата отметила, что не знает, где территориально происходит допрос: в аэропорту или в офисе СИБ.

До этого стало известно, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков.

Накануне молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.