Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидера партии «Возрождение» доставили на допрос в СИБ Молдавии

СИБ Молдавии забрала на допрос лидера партии «Возрождение» после визита в Москву

close
100%
РИА Новости

Служба информации безопасности (СИБ) Молдавии вызвала на допрос лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента республики Марину Таубер.

Она уточнила, что Параска возвратилась в Кишинев после участия в съезде молдавской оппозиции в Москве.

«Сейчас она находится на допросе у сотрудников СИБ», — сказала Таубер.

Депутата отметила, что не знает, где территориально происходит допрос: в аэропорту или в офисе СИБ.

До этого стало известно, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков.

Накануне молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами