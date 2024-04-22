В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков

Правоохранители задерживают под разными предлогами в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата парламента Молдавии Марину Таубер.

По ее словам, это большая часть делегатов съезда «Победа» из разных районов Республики Молдова.

«Люди прилетели в аэропорт Кишинева [из Москвы], их держат около трех часов без каких-либо объяснений», — отметила Таубер.

Накануне в молдавской оппозиции объяснили создание политического блока «Победа».

До этого Шор заявил о создании политического блока перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Также Шор отметил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ».

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.