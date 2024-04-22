По делу об убийстве в Люблино арестованы шесть обвиняемых

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шохрата Аббасова — шестого обвиняемого по делу об убийстве Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что постановлением Замоскворецкого районного суда было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Аббасова Шохрата Низами Оглы избрана мера пресечения до 18 июня.

До этого стало известно, что следствие установило седьмого подозреваемого по делу об убийстве Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы.

До этого Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 18 июня Бахтияра Аббасова, дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича Кирилла Ковалева.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку, после чего, по версии следствия, Аббасов избил мужчину и ударил его ножом, а затем скрылся. Его задержали в Ростовской области.

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова на два месяца. Свою вину он не признал.

Ранее семья Ковалева пожаловалась на угрозы от родственников Аббасова.