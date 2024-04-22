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Пожилой россиянин продал квартиру по указанию мошенников и перевел им миллионы рублей

В Петербурге 77-летний мужчина отдал 8 млн руб. за проданную квартиру мошенникам

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге пенсионер отдал мошенникам все сбережения. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, 77-летний житель Калининского района с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года общался с аферистами, которые, представившись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности, убедили пенсионера не только перевести им с различных счетов 1,4 млн рублей, но и продать квартиру. Вырученные за жилье 6,8 млн рублей петербуржец также передал мошенникам. В общей сложности потерпевший остался без 8,2 млн рублей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мошенники похожим образом обворовали пенсионерку из Москвы — женщина продала жилье, бывшее у нее в собственности, и вместе с другими сбережениями передала аферистам более 11 млн рублей.

Ранее в Москве 81-летняя пенсионерка по рекомендации мошенников отдала им 35 миллионов рублей, продала квартиру и теперь вынуждена снимать ее.

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