Пожилой россиянин продал квартиру по указанию мошенников и перевел им миллионы рублей

В Санкт-Петербурге пенсионер отдал мошенникам все сбережения. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, 77-летний житель Калининского района с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года общался с аферистами, которые, представившись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности, убедили пенсионера не только перевести им с различных счетов 1,4 млн рублей, но и продать квартиру. Вырученные за жилье 6,8 млн рублей петербуржец также передал мошенникам. В общей сложности потерпевший остался без 8,2 млн рублей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мошенники похожим образом обворовали пенсионерку из Москвы — женщина продала жилье, бывшее у нее в собственности, и вместе с другими сбережениями передала аферистам более 11 млн рублей.

Ранее в Москве 81-летняя пенсионерка по рекомендации мошенников отдала им 35 миллионов рублей, продала квартиру и теперь вынуждена снимать ее.