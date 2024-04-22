Пострадавшим от паводков в Курганской области перечислят свой дневной заработок

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят свой дневной заработок в помощь жителям региона, чьи дома пострадали от паводков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности правительство региона планирует перечислить пострадавшим более 10 млн рублей за счет своих зарплат.

До этого в пресс-службе МЧС заявили, что в ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды.

При этом в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды. Это связано с увеличением пропусков воды в период с 5 апреля по 7 апреля из расположенных выше по реке Тобол Троицкого и Каратамарского водохранилищ. Так, в Кетовском округе динамика роста уровня воды может составить +5...+30 см, в Белозерском муниципальном округе ожидается +10...+60 см.

До этого правительство Курганской области сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа уменьшился еще на 5 см и составляет 988 см.

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