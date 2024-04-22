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В Подмосковье подрались сотрудники хлебокомбината

Baza: в Подольске сотрудники хлебокомбината устроили драку прямо на линии

В Подольске сотрудники хлебокомбината устроили драку прямо на линии, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным автора канала, драка произошла 17 апреля. Конфликт начался между уроженцами Чечни и Таджикистана. Мужчине из Таджикистана в работе помогала жена, в какой-то момент ее попросили подать лоток и это вывело мужчину из себя.

«Начался замес, сначала просто на кулаках, затем в ход пошел лоток и батоны. Позже к драке подключились и другие работники», — говорится в публикации.

По данным канала, четверо самых активных участников драки были отстранены от работы.

До этого в Пензе 18-летний юноша ударил ножом 15-летнего подростка, который попытался срезать с его ботинок белые шнурки. Пострадавшего школьника доставили в медицинское учреждение. Медики его прооперировали, сейчас несовершеннолетний находится в реанимации.

Ранее в Волгограде произошла драка националистов с антифашистом.

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