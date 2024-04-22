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Пик паводка в Оренбурге прошел, власти начали демонтаж временных дамб

Мэр Салмин: пик паводка в Оренбурге прошел, начался демонтаж дамб

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Телеграм-канал Салмин. Напрямую.

Пик паводка в Оренбурге прошел, власти приступают к демонтажу построенных для сдерживания воды земляных сооружений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Салмин.

«Мы приступили к демонтажу дамб и защитных земляных сооружений в Оренбурге, в домах работают комиссии, проводится дезинфекция территорий», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что уровень воды в реке Сакмара у Оренбурга начал снижаться, вода постепенно уходит с улиц, из домов и подвалов. В городе работает 51 комиссия по оценке нанесенного паводком ущерба, обследовано уже 1772 домовладения.

Кроме того, мэр напомнил о необходимости дезинфекции всей территории, которую затронула вода, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

«В ближайшее время в городе начнется эта масштабная работа. К ней присоединятся Роспотребнадзор, санитарные службы и предприятия города», — написал мэр.

22 апреля сообщалось, что около 400 тысяч жителей Оренбуржья подали заявки на получение материальной помощи, а более 800 млн рублей уже выплачены пострадавшим от паводка жителям региона.

Ранее в МЧС рассказали, на сколько упал уровень воды в Орске и Оренбурге.

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