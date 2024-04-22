Мужчину оштрафовали за «спасение» молотка из урны в российском аэропорту

В Петербурге оштрафовали мужчину, который не захотел расстаться с запрещенным к провозу молотком в аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал »78.ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 февраля. У одного из авиапассажиров в Пулково обнаружили молоток кровельщика в багаже. Так как такой предмет запрещен к провозу из-за того, что может стать орудием нападения, его выбросили.

Однако хозяин молотка после досмотра вернул себе инструмент, быстро вытащив его из урны. После этого он спрятал вещь в рюкзак и поспешил в сторону зала ожидания.

Сообщается, что фигурант не явился в суд. За такой поступок ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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