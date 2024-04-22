Отца обвиняемого в убийстве в Люблино арестовали

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Низами Аббасова — отца обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Низами Аббасова меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года.

В ходе слушаний Аббасов заявил, что вину не признает.

До этого стало известно, что следствие установило седьмого подозреваемого по делу об убийстве Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы.

Также Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 18 июня Бахтияра Аббасова, дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича Кирилла Ковалева.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку, после чего, по версии следствия, Аббасов избил мужчину и ударил его ножом, а затем скрылся. Его задержали в Ростовской области.

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова на 2 месяца. Свою вину он не признал.

Ранее семья Ковалева пожаловалась на угрозы от родственников Аббасова.