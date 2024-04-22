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Москвичка отсудила у Wildberries больше 50 тысяч рублей за планшет стоимостью 6 тысяч рублей

В Москве женщина отсудила у Wildberries 50 тысяч рублей за товар в 8 раз дешевле

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве женщина отсудила у Wildberries 50 тысяч рублей за сломавшийся планшет стоимостью в 6 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot проверка».

По информации Telegram-канала, женщина приобрела на маркетплейсе планшет, однако девайс быстро сломался. Она отнесла его в ремонт, но после этого он в скором времени вновь пришел в негодность. В сервисном центре москвичке назначили стоимость ремонта, которая сопоставима с ценой половины нового аналогичного предмета техники.

Россиянка решила вернуть неисправный планшет туда, где его купила, однако маркетплейс Wildberries отказался принять товар и вернуть деньги. Тогда женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.

В результате разбирательства суд встал на сторону покупательницы и постановил, что маркетплейс должен выплатить женщине компенсацию. Ее размер оказался более, чем 8 раз выше стоимости планшета, из-за которого произошел конфликт.

Ранее попавший под арест россиянин отсудил компенсацию за неприятный запах в изоляторе.

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