«Бюджет нищий, средств нет»: к селу под Пермью смыло единственный мост

Жительница пермского села Васильевского рассказала «Газете.Ru», что на ремонт единственного моста, который разрушило паводком, два года назад было затрачено «прилично средств». Деревянный мост, который был до этого, смыло еще раньше. Ольга рассказала, что люди сами чинили мост, но это не помогло.

«Этот мост через реку Гаревая появился около 10 лет назад. Раньше недалеко от него был деревянный мост, но он обрушился, и на тот берег переправлялись бродом. Постепенно русло реки стало менять направление, да и человек внес свои коррективы: черпали щебень на дорогу, — руководство поселения было в курсе. Стало невозможно переправляться, и так появился этот мост. Поселение выделило средства, нашли исполнителя и положили плиты. Каждый год весной лед двигал все сооружения. Они подправлялись силами жителей и опять же средствами местного бюджета. Два года назад там было затрачено прилично средств: проложили трубу, чтобы вода не смывала края берега, плиты доложили. Весной дежурил экскаватор для устранения ледяного затора. Прошло все более-менее спокойно, но воды было намного больше. А в этом году вода стала подмывать трубу у берега и решили, видимо, экскаватором расширить эти границы, чтобы вода не снесла все постройки. Плиты лежат на другой стороне берега. Жителей предупредили», — сообщила Ольга.

По ее мнению, как только паводок закончится, все восстановят. Вопрос только, как качественно это будет сделано — средств в местном бюджете нет.

«На месте обрушенного деревянного моста 7-8 лет назад установили сваи для возведения нового. Есть даже проект. Но когда все поселения собрали в район, мосту сказали «долго жить». Бюджет нищий, средств нет. Да и жителей там мало. Вот если будут на той стороне боевые дачники, тогда и жители заговорят. А сейчас ведь только один житель поднял бучу, другие ходят пешком по пешеходному мосту», — констатировала Ольга.

Другой житель села Александр убежден, что мост был разрушен из-за нарушений при строительстве соседней дамбы.

«Мост до паводка был целый. 16 апреля его смыло, приезжал подрядчик. Сказал, что сейчас принимать меры не нужно. Что если засыпать дамбу, то вода может промыть основную арку, и тогда придется переделывать мост за свой счет, так как он на гарантии. Мост был построен с нарушением: при постройке дамба должна укрепляться плитами или бетонироваться. А она была завалена землей с камнем. Вот и промыло. Хотелось бы задать вопрос бывшему главе Ильинского района: деньги были выделены на мост, а такая халтура?» — заявил Александр.

Он опасается, что пока подрядчик не ремонтирует мост, в село не смогут добраться экстренные службы.

«Через лес есть дорога длиной где-то пять километров. Дорога глинистая, которую продавили, пробуксовали лесовозы. То есть по ней на легковой машине не проедешь. Если будет без осадков, то скорая и пожарная может проедут, а если дождь — то скорее всего нет. Жители машины оставляют у знакомых или друзей, кто-то на берегу, а дальше пешком ходят», — пояснил Александр.

В Пермском крае 22-23 апреля ожидают пик половодья. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщила, что во время паводка в регионе под угрозу затопления попадают 15 населенных пунктов.

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