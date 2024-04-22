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По делу об убийстве в Люблино разыскивают еще одного подозреваемого

По делу об убийстве из-за парковки в Москве разыскивается еще один подозреваемый

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Global Look Press

Следствие установило седьмого подозреваемого по делу об убийстве Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь в суде, где решается вопрос об аресте отца Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве, заявил, что в рамках следствия был установлен еще один подозреваемый, который в текущий момент находится в розыске.

До этого Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 18 июня Бахтияра Аббасова, дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича Кирилла Ковалева.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку, после чего, по версии следствия, Аббасов избил мужчину и ударил его ножом, а затем скрылся. Его задержали в Ростовской области.

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова на 2 месяца. Свою вину он не признал.

Ранее семья Ковалева пожаловалась на угрозы от родственников Аббасова.

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