Режим повышенной готовности ввели в Чусовском городском округе Пермского края

Режим повышенной готовности вводится в Чусовском городском округе Пермского края из-за повышения уровня воды в реках и угрозы затопления. Об этом сообщает краевое МЧС в своем Telegram-канале.

По данным министерства, 22 и 23 апреля прогнозируется повышение уровня воды в реках Пермского края, что может привести к затоплению низин и пойм. При этом в некоторых местах возможны интенсивные подъемы воды.

«На территории Чусовского городского округа с 17:00 (15:00 мск) 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС введен режим функционирования «Повышенная готовность», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию с подтоплением придомовых территорий в Чусовом и Александровске, а также мостов в селе Моховое. Местные власти закрыли для проезда транспорта дорогу через реку Гаревая в селе Васильевское после того, как на асфальте появилась трещина, вызванная половодьем.

До этого в Пермском крае мощный паводок разрушил мост через реку Гаревая, в результате чего жители села Васильевское оказались без доступа к цивилизации.

Ранее вице-премьер Пермского края покинул пост после скандального инцидента с сыном.