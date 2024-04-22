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В Москве девушка шантажировала иностранца изнасилованием, чтобы он был с ней

Baza: в Москве иностранец пожаловался на шантаж изнасилованием со стороны бывшей

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Global Look Press

Иностранец, проживающий в Москве, заявил, что его шантажирует бывшая возлюбленная. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как девушка обратилась в полицию. По ее словам, вместе с подругой они выпивали с ее знакомым. После застолья мужчина изнасиловал обеих.

Полицейские оперативно приехали на место. В беседе с сотрудниками МВД тракторист местной компании заявил, что девушка его шантажирует.

Ранее пара встречалась, но в какой-то момент девушку не взяли в предприятие к любимому и отношения ухудшились, после чего партнерша переехала. Затем бывшая возлюбленная писала ему с требованием вернуться.

Позже пара встретилась снова и после свидания мужчина остался у экс-партнерши. Утром тракторист отправился домой. Вскоре девушка позвонила ему и снова призвала его вернуться. Мужчина ответил отказом и выключил телефон. После этого к нему пришли полицейские.

На данный момент сотрудники МВД разбираются в ситуации и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани отца арестовали за изнасилование дочери.

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