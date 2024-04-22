Юристы назвали случаи, когда россиян могут вызвать на работу в майские праздники

Во время майских праздников привлечь к труду сотрудников с пятидневной рабочей неделей можно лишь после получения их письменного согласия, отметила юрист Анастасия Билялова. Исключением могут стать лишь некоторые случаи, в числе которых – чрезвычайные ситуации, объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Вызвать сотрудника на пятидневке на работу во время праздничных выходных могут в случаях, когда появляются непредвиденные задачи – для этого нужно получить согласие, отметила юрист. Оно не требуется в случае, если речь идет о какой-то чрезвычайной ситуации – к примеру, необходимость предотвращения катастрофы или аварии на производстве, добавила она.

Также многие традиционно работают в выходные и праздники без особых распоряжений – это работники непрерывно действующих организаций и экстренных служб, сотрудники со сменными графиками, напомнила Билялова.

«Продолжат работать граждане, занятые в сфере обслуживания населения и на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах», – добавила она.

Юрист также посоветовала россиянам не спешить с решением продлить отпуск за счет майских выходных. Она объяснила, что так как на май выпадает 20 рабочих дней, отпуск в этом месяце будет не очень выгодным – при большом количестве выходных один рабочий день стоит дороже. Намного выгоднее, по словам Бляловой, взять отпуск в июле.

Напомним, текущая рабочая неделя для россиян станет шестидневной, а затем будут два периода длинных выходных — в честь 1 Мая и Дня Победы. Отдыхать при пятидневной рабочей неделе россияне будут с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая.

Ранее стало известно, сколько москвичей планируют работать во время майских праздников.