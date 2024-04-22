На Урале не исключили вывода части посевных площадей из сельхозоборота

Часть посевных площадей на территории Уральского федерального округа (УрФО) могут временно вывести из сельскохозяйственного оборота в связи с весенним паводком. Об этом рассказали в аппарате полномочного представителя президента РФ в округе Владимира Якушева, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что представитель главы государства поручил следить за паводковой ситуацией и держать ее на контроле. При этом в случае необходимости местные власти должны оказать помощь аграриям, подчеркивается в сообщении.

«Главные федеральный инспекторы Курганской и Тюменской областей доложили, что несмотря на паводки, регионы активно готовятся к посевной. Полпред обратил внимание, что часть площадей может быть выведена из сельхозоборота», — добавили в аппарате Владимира Якушева.

22 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий наводнений. В ходе совещания он заявил, что сейчас на территории Тюменской и Курганской областей наблюдается активная фаза половодья. В Оренбургской области, в свою очередь, паводковая обстановка стабилизировалась.

Ранее в одном из районов Тюменской области возвели 12 км дополнительных насыпей в преддверии паводка.