В Ульяновске 87-летняя работница кафе на кухне впала в кому и уронила на себя шкаф

Жительницу Ульяновска госпитализировали с рабочего места. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на проспекте Дружбы народов. Пожилая сотрудница точки общепита упала на кухне, подперла дверь. После этого на 87-летнюю женщину упал шкаф.

В результате спасатели оперативно выехали на место, но сразу открыть дверь не смогли. Специалистам пришлось приподнять пенсионерке голову, чтобы войти в помещение.

Пожилую женщину передали медикам. Россиянку доставили в местную больницу с предварительным диагнозом «диабетическая кома».

До этого в Кузбассе женщине диагностировали отек мозга после операции по удалению аппендикса. Только спустя день после манипуляции врачи сообщили супругу пациентки, что после процедуры его жена не пришла в себя.

Женщину направили в другую больницу, где выяснилось, что, по неизвестной причине, россиянка находится в коме. Супруг пациентки тем временем обратился в следственный комитет.

Ранее мужчина впал в кому, пытаясь удалить вросший волос.