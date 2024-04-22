«Смотреть на недолюдей нет желания»: родственники убитого байкера Ковалева не пришли на суд

Мать убитого в Москве байкера Елена Ковалева заявила «Газете.Ru», что не была на заседании суда, на котором избирали пресечение обвиняемому Шахину Аббасову. Она подчеркнула, что родственники Кирилла Ковалева не хотели смотреть на «недолюдей».

«На суде не были, смотреть на этих недолюдей нет никакого желания. Извинения нам не нужны», — сказала она.

Женщина предположила, что родственники обвиняемого могут попытаться связаться с потерпевшей стороной, чтобы урегулировать конфликт. Она уточнила, что это никак не повлияет на ее решение «добиваться максимально сурового наказания».

«Предполагаем, что такие попытки могут быть после окончания слушаний на всех преступников. Мы на связи со всеми возможными органами, все звонки записываются, будем передавать в компетентные органы. Естественно, никакие действия преступников или их сообщников не повлияют на наше решение добиваться максимально сурового наказания. Аналогично настроен и СК. Нам от этих гадов ничего не нужно», — подчеркнула она.

Вечером 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. 24-летний Кирилл Ковалев, приехавший к своей невесте, сделал замечание молодому человеку. Тот напал на байкера, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Подозреваемого в убийстве удалось обнаружить по автомобилю, на котором он скрылся вместе с предполагаемыми соучастниками преступления — двумя родственниками. Они приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их и задержали.

По делу также были задержаны отец Аббасова, дядя, друг и братья.

22 апреля Шахина Аббасова доставили в Замоскворецкий районный суд Москвы, где его арестовали на два месяца. Во время судебного заседания он попросил не привлекать к уголовному преследованию его братьев и отца.

Следователь в ходе заседания заявил, что подозреваемые при попытке скрыться совершали другие преступления. А Аббасов-старший, по словам следователя, пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.

Ранее сообщалось, что брат Аббасова мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.