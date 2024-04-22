Условно осужденных иностранцев разрешили передавать на их родину

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодексе РФ. Этот документ размещен на сайте правовых актов.

Согласно закону, граждан других государств, кому в РФ суд назначил не связанные с лишением свободы наказания или условный срок, разрешат передавать на их родину.

Основанием для передачи исполнения наказания может быть решение судебной инстанции или обращения осужденного в соответствии с международным договором России.

В новом законе уточнили и перечень оснований для отказа в передаче исполнения наказания. Среди них: преступления, связанные с нарушением налогового или таможенного законодательства. Другой вариант — не возмещение определенного судом ущерба, который нанесен фигурантом.

В минувшую среду, 17 апреля, Совфед одобрил инициативу о передаче условно осужденных на их родину.

Ранее стало известно, что иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в России.