Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Условно осужденных иностранцев разрешили передавать на их родину

Путин подписал закон о передаче осужденных с условным сроком на их родину

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодексе РФ. Этот документ размещен на сайте правовых актов.

Согласно закону, граждан других государств, кому в РФ суд назначил не связанные с лишением свободы наказания или условный срок, разрешат передавать на их родину.

Основанием для передачи исполнения наказания может быть решение судебной инстанции или обращения осужденного в соответствии с международным договором России.

В новом законе уточнили и перечень оснований для отказа в передаче исполнения наказания. Среди них: преступления, связанные с нарушением налогового или таможенного законодательства. Другой вариант — не возмещение определенного судом ущерба, который нанесен фигурантом.

В минувшую среду, 17 апреля, Совфед одобрил инициативу о передаче условно осужденных на их родину.

Ранее стало известно, что иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами