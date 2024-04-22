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В Петербурге мужчина нанес подруге более 50 ударов ножом и кулаками и получил срок

В Петербурге мужчина получил девять лет после нападения на знакомую с ножом

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Global Look Press

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который напал на свою знакомую с ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Старо-Петергофском проспекте. По версии следствия, фигурант процесса нанес женщине не менее 22 ударов ножом в голову и шею. Помимо этого, еще не менее 21 удара нанесли тупым твердым предметом. Во время избиения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он признался в содеянном. Россиянина приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщает kp.ru, в день инцидента пара устроила застолье, во время которого они выпивали. В какой-то момент между знакомыми произошел конфликт и мужчина схватился за нож.

Ранее в Воронеже молодой человек ударил ножом вступившегося за кассиров мужчину.

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