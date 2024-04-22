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Семья убитого москвича пожаловалась на угрозы от родственников Аббасова

Адвокат семьи погибшего Ковалева заявил об угрозах от родственников Аббасова

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Семья Кирилла Ковалева, которого, по версии следствия, убил гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, пожаловалась на угрозы со стороны родственников подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Дениса Ковалева.

«Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова, нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — заявил в суде юрист.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку, после чего, по версии следствия, Аббасов избил мужчину и ударил его ножом, а затем скрылся. Его задержали в Ростовской области.

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Аббасова на 2 месяца. Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что фигурант дела об убийстве из-за парковки в Москве признался в других преступлениях.

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