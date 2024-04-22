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В Прикамье женщина напала на школьную уборщицу

В Прикамье мать подозревают в избиении школьной уборщицы

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Pixabay

Жительницу Прикамья подозревают в нападении на уборщицу школы. Об этом сообщает «ЧП ДТП Пермь».

По словам местной жительницы, инцидент произошел в Чермозе. Мать напала на женщину, после чего нанесла ей несколько ударов в лицо. За всем этим наблюдали дети и учитель. По какой причине произошел конфликт, не сообщается.

После произошедшего пострадавшей понадобилась скорая помощь из-за травмы головы, которая не смогла оперативно приехать на вызов.

В комментарии для журналистов «АиФ» представители МВД сообщили, что они приняли информацию о конфликте. На данный момент проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге мать напала на слепую женщину, которая случайно задела ее дочь тростью. Россиянка стояла на остановке вместе со своей собакой-поводырем, когда внезапно тронула предметом девочку. Родительница ребенка заявила, что «слепые должны сидеть дома», после чего нанесла удар телефоном.

Ранее в Петербурге школьница жестоко избила сверстницу и поставила ее на колени.

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