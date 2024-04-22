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Полиция завела уголовное дело на тракториста за избиение Героя России

МВД: в отношении водителя трактора заведено уголовное дело за избиение Героя РФ

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Global Look Press

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Героя России в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В отношении мужчины дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Полицейскими назначено проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

В социальных сетях ранее появилась информация, что мигранты переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России. Все произошло в деревне Вырубово Московской области.

До этого в Подмосковье мужчина избил фельдшера во время приема в поликлинике, медработник отказала пациенту в выдаче справки. По данным Telegram-канала Mash, мигрант напал на беременную девушку-фельдшера, когда та отказала ему в выдаче фальшивой справки для детского сада.

Ранее в российском регионе таксиста-иностранца обвинили в изнасиловании девушки.

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