Пара съездила в отпуск в Швейцарию и получила счет $143 тыс. за сотовую связь

Пара из США, приехавшая в отпуск в Швейцарию, получила счет за телефон в размере $143 тысяч, пишет Inside Edition. По словам туристов, такая сумма — явная ошибка.

Рене и Линда Ремунд провели отпуск в сельской местности Швейцарии. Туристы постоянно отправляли своим друзьям в соцсетях фотографии с отдыха, а когда вернулись домой, им пришел счет за мобильную связь на сумму $143 тысячи.

«Я сразу подумал, что это невозможно», — вспоминает Рене.

Теперь супруги пытаются разобраться в ситуации вместе со своим адвокатом. Линда добавила, что приходила в офис сотового оператора и просила подключить роуминг на время поездки в Швейцарию.

Специалисты в таких случаях рекомендуют попросить подтверждение по электронной почте от оператора мобильной связи, в котором будет зафиксирован факт подключения роуминга перед предстоящей поездкой в другие страны.

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