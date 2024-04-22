В Сергиевом Посаде небо заволокло дымом из-за пожара на хлебозаводе

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный пожар на местном хлебозаводе. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации журналистов, к месту происшествия стянули множество пожарных машин. Судя по имеющимся кадрам, дым от огня распространился над городом. Площадь пожара, а также причина возгорания уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

22 апреля сообщалось о крупном пожаре в Воронеже. По данным МЧС, загорелось производственное здание. На месте происшествия работали 64 специалиста и 20 единиц техники. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Стало известно, что в инциденте пострадали два человека.

До этого горел завод по производству металлообработки в подмосковном Орехово-Зуево. В тушении принимали участие 56 специалистов и было задействовано 19 единиц техники.

Ранее прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Астрахани.