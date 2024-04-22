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ВОЗ создала общеевропейскую сеть для подготовки к новым пандемиям

ВОЗ запустила общеевропейскую сеть для обеспечения готовности к пандемиям

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Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила общеевропейскую сеть по борьбе с болезнями (NDC), чтобы более эффективно реагировать на будущие пандемии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление европейского бюро ВОЗ.

«Европейское региональное бюро ВОЗ сегодня совместно с Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) запустило Общеевропейскую сеть по борьбе с болезнями (NDC)», — сказано в документе.

Отмечается, что временным председателем руководящей группы NDC станет исполнительный директор UKHCA Дженни Харрис.

В ВОЗ уточнили, что задачей нового ведомства станет повышение готовности Европейского региона ВОЗ, включающего 53 страны Европы и Центральной Азии, через заблаговременное выявление и смягчение потенциальных рисков до того, как они перерастут в глобальные угрозы. Также NDC должен способствовать сотрудничеству и обмену знаниями между нациями и продвигать общие стандарты.

До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб США до сих пор не установило точную причину возникновения коронавирусной инфекции.

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