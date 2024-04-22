Стала известна судьба двух редких котят, изъятых таможенниками во Внуково

Главный зооинженер Липецкого зоопарка Людмила Рюмина в интервью «Ридусу» рассказала о судьбе двух редких котят, изъятых у владельца в аэропорту Внуково в январе 2024 года и переданных на временное хранение в Липецк. По ее словам, в живых остался только один из кошачьих.

Специалист подчеркнула, что котята породы саванна (гибрид сервала с домашней кошкой) были приняты достойно и после карантина размещены в просторном вольере. Однако, по ее словам, вскоре у животных начались серьезные проблемы со здоровьем. Позднее одного из них не стало.

Уцелевшего детеныша вернули хозяину, который изъявил желание его забрать. У владельца животного остались серьезные претензии. Юрист, представляющий его интересы, сообщил изданию, что готовит жалобу в прокуратуру на действия таможенников и сотрудников зоопарка.

10 января в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступила информация о попытке незаконного вывоза котят редкой кошки — африканского сервала, этот вид попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Животных отправили в питомник «Земля Прайда» на передержку, а оттуда — в зоопарк Липецка. Как стало известно «Ридусу», позднее экспертиза показала, что животные все-таки являются саваннами.

В апреле в аэропорту Домодедово таможенники задержали пассажира, прибывшего из ОАЭ, который провозил с собой алкоголь на крупную сумму.

Как рассказали сотрудники Федеральной таможенной службы РФ, во время прохода через «зеленый» коридор инспекторы остановили гражданина Вьетнама, который прилетел из Дубая. При себе у него был бокс с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Стоимость последней составляет около 2,6 млн рублей.

Ранее гражданка Китая попыталась вывезти из России шкуру бурого медведя.