На Украине исчез экс-полковник ВСУ, на которого повесили подрыв «Севпотоков»

На Украине исчез бывший полковник ВСУ Роман Червинский, которого обвинили в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов военного.

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники Червинского заявили, что его похитили», — говорится в сообщении.

Как отметил адвокат Червинского Константина Глобы, срок содержания Червинского в СИЗО закончился 19 апреля, но суд не назначил дату следующего заседания по делу бывшего военного. Позже к Червинскому не пустили ни жену, ни адвокатов в 14 СИЗО Кропивницкого. На данный момент точное местонахождение Червинского неизвестно.

До этого член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе с France Info заявила, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский не мог руководить диверсией по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».