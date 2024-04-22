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Нижегородских школьников заподозрили в издевательствах над подростком с дефектом речи

В Нижнем Новгороде школьников заподозрили в издевательствах над подростком

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В Нижнем Новгороде учащихся школы заподозрили в издевательствах над подростком с дефектом речи. Об этом сообщает NewsNN.

По информации издания, в соцсетях сообщают, что несовершеннолетние устраивают потасовки и избивают юношу якобы из-за того, что у него дефект речи. Отмечается, что родители школьника не обращались по этому поводу в правоохранительные органы.

Участники издевательств на данный момент уже установлены, передает NewsNN. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту информации об издевательствах над несовершеннолетним. Надзорное ведомство занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

На ситуацию также отреагировали в Следственном комитете России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ее результатах.

Ранее подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских».

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