Нижегородских школьников заподозрили в издевательствах над подростком с дефектом речи

В Нижнем Новгороде учащихся школы заподозрили в издевательствах над подростком с дефектом речи. Об этом сообщает NewsNN.

По информации издания, в соцсетях сообщают, что несовершеннолетние устраивают потасовки и избивают юношу якобы из-за того, что у него дефект речи. Отмечается, что родители школьника не обращались по этому поводу в правоохранительные органы.

Участники издевательств на данный момент уже установлены, передает NewsNN. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту информации об издевательствах над несовершеннолетним. Надзорное ведомство занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

На ситуацию также отреагировали в Следственном комитете России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ее результатах.

Ранее подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских».