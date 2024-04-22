Прокуратура подала в суд заявление о расследовании фактов геноцида народов СССР

Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР на территории региона. Об этом пишет РИА Новости.

В документе указано, что заявление направили по поручению генерального прокурора страны Игоря Краснова. В нем просят признать военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа преступления, которые фашисты совершили в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (сейчас Тверской) области.

19 апреля в России отметили День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В российских школах провели уроки в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами.

В прошлом году в Дне единых действий в память о геноциде советского народа приняли участие более 10,7 млн человек.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова заявила, что без сохранения исторической памяти и охраны исторической правды у любого государства не может быть ценностной базы общества, в котором помнят и чтят победы и трагедии прошлого.