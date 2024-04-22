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Женщину срочно госпитализировали после плановой проверки зрения

LADBible: британка пошла на плановую проверку зрения и была экстренно госпитализирована

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St George's University Hospitals NHS Foundation Trust/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из Англии была срочно госпитализирована после плановой проверки зрения, пишет LADBible.

Как рассказала 40-летняя жительница Лондона Кэролайн Риксон, она пришла в клинику на плановую проверку зрения, потому что стала хуже видеть. По словам британки, ей нужен был новый рецепт на очки, однако врач, осмотрев ее, отправил пациентку на компьютерную томографию.

«Я поняла, что что-то не так, по тому, как врач проводил мне проверку зрения», — вспоминает женщина.

Снимок показал, что у Кэролайн в мозге появилась доброкачественная опухоль, которая растет быстрыми темпами и имеет все шансы стать раковой. Риксон срочно госпитализировали, провели операцию и через четыре дня выписали домой.

«Я благодарна персоналу больницы, они спасли мне жизнь», — добавила британка.

Ранее другая британка пришла в больницу проверить зрение и узнала, что у нее в мозге опухоль.

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